 

Седокова в “голом” боди ко Дню российской армии выпустила эротический ролик с облизыванием пальца

24.02.2021, 12:30, Новости дня
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Строящая карьеру в РФ украинская певица Анна Седокова 23 февраля на своей странице в Instagram поделилась эротическим видео, для которого позировала в “голом” прозрачном боди. Певица позировала стоя и сидя, расставляя ноги, а также облизала палец.

“Вот вас все поздравляют, а я сразу перешла к подаркам. Защищайте нас, пожалуйста. Мы это любим и ценим”, – написала она.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

23 февраля – российский праздник – День защитника Отечества, День российской армии.

Анна Седокова была солисткой “золотого” состава украинской группы “ВИА Гра”. В коллективе певица работала с 2002-го по 2004 год. В 2004-м ушла из группы и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”. В ее сольной дискографии четыре студийных альбома

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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