Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса спустя два месяца после его смерти

24.02.2021, 12:30, Новости дня

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Харьковский горсовет принял решение о досрочном прекращении полномочий мэра Геннадия Кернеса. Об этом сообщает местное издание Depo.Харьков.

Соответствующее решение поддержали 83 депутата.

Как отмечает “Интерфакс-Украина”, полномочия Кернеса считаются прекращенным с дня его смерти 16 декабря. Копию этого решения секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов должен направить в Верховную Раду.

В октябре 2020 года Кернес выиграл выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34%. В этих выборах намеревался участвовать экс-мэр Харькова Михаил Добкин. Но позже он отказался, сообщил Kharkiv Today.

16 декабря, до вступления в должность, Кернес умер в немецкой клинике “Шарите” от последствий коронавирусной инфекции. После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет Терехов.

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