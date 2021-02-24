 

“Грудью кормишь?”, “Не стыдно?” В сети обсуждают фото Нагиева в компании полуголой девушки

24.02.2021, 12:30, Новости дня
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Российский ведущий и актер Дмитрий Нагиев 23 февраля в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен на яхте в компании девушки в зеленом купальнике. 

Сам Нагиев при этом полностью одет, а его шея укутана шарфом.

Артист не назвал имя незнакомки, которая, стоя возле него на коленях, позировала спиной к объективу, прильнув лицом к его груди.

“Грудью кормишь?” – отреагировали на фото фолловеры.

“Не стыдно? Сам одетый, а девочка мерзнет”, – написали в комментариях подписчики.

“Вот это ракурс”, – прокомментировали снимок пользователи сети.

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Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)

Нагиев родился в 1967 году в Лениграде (СССР). Отслужив в армии, поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре “Время”, был ведущим на радио “Модерн”.

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу “Окна”, ведущим которого он был. В сериале “Физрук” (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры. Сейчас актер является ведущим российского шоу “Голос. Дети”.

Актер скрывает подробности личной жизни. Известно, что у него есть сын Кирилл от брака с радиоведущей Алисой Шер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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