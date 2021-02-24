 

Лариса Долина потратила на свое омоложение свыше миллиона рублей

24.02.2021, 12:29, Разное
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Стало известно, сколько российская певица Лариса Долина потратила на свое омоложение. Предположительно, сумма составила более миллиона рублей.
Поклонники не перестают восхищаться внешним видом Ларисы Долиной. Фанаты не могут понять, делали ли она пластические операции или же у нее есть своей секрет молодости. Некоторые считают, что сейчас знаменитость выглядит лучше, нежели 20 лет тому назад.

Представителям СМИ удалось узнать, что Лариса Долина прошла омолаживающий экспресс-курс в подмосковной клинике Verba Mayr, его длительность составляет три недели. За процедуры и пребывание в учреждении артистка заплатила 1,2 миллиона рублей.

Лариса Долина пробовала придерживаться лечебного голодания, испытывала на себе передовые бьюти-технологии, проходил детокс-курс. При этом артистка жила в номере класса люкс.

Источник: bimru.ru



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