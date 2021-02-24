Учёные доказали, что полифенолы предотвращают тяжёлую форму COVID-19

24.02.2021, 12:29, Разное

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Зарубежные учёные доказали, что полифенолы предотвращают тяжёлую форму COVID-19. Были названы продукты, содержащие эти питательные вещества.

Проведены неоднократные исследования, подтверждающие благотворный эффект от употребления пищи, богатой полифенолами. Лидер продуктов по содержанию активных веществ растительного происхождения, это гвоздика. Ароматная и уникальная специя добавляет максимальное содержание полифенолов в любую пищу, будь-то домашний компот или разнообразная выпечка.

Лучшими источниками полифенолов являются орехи, свежие овощи, фрукты и специи, а также какао-порошок, цикорий, черника и клубника. Медики рекомендуют употреблять кофе и зёленый чай, чтобы насытить организм полифенолом. Для уменьшения воспалительных процессов иногда можно выпить и бокал красного вина.

Такая пища – это научно обоснованное прекрасное средство профилактики инфекционных заболеваний, а также сердца и сосудов. Полифенолы помогают уменьшить хроническое воспаление, контролируют сахар в крови, поддерживают гибкость кровеносных сосудов и здоровые показатели артериального давления.

Источник: www.medikforum.ru