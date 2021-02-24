Экс-главу завода «Вымпел» в Рыбинске обвинили в контрабанде военных катеров

24.02.2021, 12:28, Новости дня

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Директор рыбинской судоверфи «Бэлл», бывший глава судостроительного завода «Вымпел» в Рыбинске Олег Белков обвиняется в незаконном перемещении через таможню двух военных катеров под видом гражданских, рассказал источник в силовых структурах региона.

Официально об уголовном деле в отношении Белкова сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

«Постановлением Рыбинского городского суда Ярославской области от 19 февраля 2021 года в отношении Олега Белкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 15 апреля 2021 года», – передает РИА «Новости» слова Козловой.

Она затруднилась конкретизировать, в чем именно обвиняют Белкова.

«Это таможенная история. Выявили два военных катера, которые были провезены как гражданские. То есть это контрабанда военной техники», – сказал источник в силовых структурах региона.

Управление ФСБ по региону не дает комментариев по поводу уголовного дела.

Олег Белков в течение нескольких лет до середины 2018 года был гендиректором судостроительного завода «Вымпел», который специализируется на выпуске средне- и малотоннажных морских и речных катеров, судов гражданского и военного назначения. В настоящее время возглавляет ООО «Судостроительная верфь «Бэлл».

Напомним, в июне 2019 года завод «Вымпел» (Рыбинск) спустил на воду первый катер «Грачонок», который был передан Росгвардии для охраны моста через Керченский пролив.

Такие катера занимаются в том числе охраной кораблей во время стоянки на незащищенном рейде.