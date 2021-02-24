 

Кремль рассказал об обеспечении ветеранов

24.02.2021, 12:28, Новости дня
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Правительство за последние десятилетия сделало многое, чтобы обеспечить ветеранов жильем, услугами здравоохранения, уровень пенсии никогда не может казаться достаточным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты в ходе брифинга задали Пескову вопрос, как президент оценивает уровень жизни российских ветеранов и насколько он удовлетворен тем, как им оказывается материальная помощь, уровень их пенсий и другой соцподдержки.

«Вы знаете, что для обеспечения ветеранов за последние десятилетия было сделано много. Конечно, всегда будет казаться недостаточным этот уровень, он никогда не может казаться достаточным. Но если взять с точки зрения обеспечения жильем, обеспечения услугами здравоохранения и так далее, то делается действительно многое», – передает РИА «Новости» слова Пескова.



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