Тело Наташи – Личное мнение

24.02.2021, 12:18, Разное

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Одна из величайший актрис современности на телеканале Россия Наталья Рудова призвала общественность широко мыслить, после чего выставила своё вусмерть отретушированное 37-летнее тело, рождённое в городе Пахтахор, Узбекской ССР:

«Голая женщина-шлюха,Дура, чья-то игрушка, ТОЛЬКО В УМЕ ОГРАНИЧЕННОГО ЧЕЛОВЕКА! Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это не проблема красивой женщины на которую вы смотрите, это ваша проблема, и только ваша!»



Фото: Соцсети

То есть, перевожу с наташкинского на русский: вы — дебилы, а голая женщина — произведение искусства.

Ну, особенно в 37 лет, видимо.

Лично я согласна с Натальей. Нет, ну а чего? Писька-сиська есть, почему бы не выставить ливер в Эскортограм? Тем более, сейчас такие фильтрики от Цукерберга, что даже и Наташка в свои годы — ничо.

«Сколько картин , произведений, фотографий наиталантливейших из людей описывали женское тело как произведение искусства».

А сколько снято фильмов на порнохабе, продолжу я мысль Натальи! И все ведь смотрят, как на произведение искусства — пацаны, тут всекайте, как нужно мазаться, когда вас застанут за просмотром подобного контента.

В общем, голое тело, вываленное в соцсети, завсегда искусство! По мнению Натальи Рудовой, естественно.

«Великие фильмы, актеры, модели, не раз показывали красоту тела, но не для того чтобы вы подро@или, или кудахтали, а чтобы донести мысль!»

Чтобы донести что? Мысль!

Ну ОК — если женщина в соцсетях обнажается, она хочет донести мысль. Что же это за мысль такая? Наташка, пока возмущалась дрочерами, её и забыла. Голова красивая и круглая, память девичья, сиськи торчат, коротенькие ножки едва прикрывают писю, поэтому сразу к сути:

«Объясню проще , для ограниченных, какой комментарий, такой вы и человек».

Обзываешься шлюхой? Сама ты шлюха.

А вы разделяете мнение Рудовой, что всякое обнажённое тело — искусство? Или иногда это не так?

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