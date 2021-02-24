 

Мнение: Искандеры больше не смеются

24.02.2021, 11:54, Разное
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Армянский премьер Пашинян заявил, что российские системы "Искандер" в ходе карабахского конфликта проявили себя, мягко говоря, не очень. Отвечая на обвинения бывшего президента Саргсяна, он без подробностей сообщил, что закупленные в России комплексы Искандер оказались неэффективными, ракеты после попадания просто не взрывались.

Конечно, "Исканедеры" даже в идеальном состоянии не могли оказать влияние на результат войны, так как причины поражения Армении носят системный характер, причем значимыми факторами, повлиявшими на поражение, были и внутренние, и внешние причины. Один фактор мог скорректировать, но не изменить ход этой войны.

Нужно отметить, что упрек в адрес Саргсяна носил совершенно разумный характер: комплексы Искандер были закуплены и поставлены в 2016 году, во время правления самого Саргсяна. А потому вопрос, скорее, к нему – как так могло получиться.

Как – вопрос примерно понятный. Существовало железное убеждение, что Азербайджан не рискнет на полномасштабную войну, и в этой парадигме пребывала вся политика и Армении, и России вокруг Карабаха. Поэтому поставки ракетного вооружения могли носить банально коррупционный характер – мы вам неликвид, который вам все равно никогда не понадобится, а деньги попилим. Они-то точно пригодятся. И не в будущем, а когда угодно. Но убеждение в 20 году рассеялось, а Искандеры оказались… ну вот такими и оказались.

В целом удивляться особо нечему. Если вся страна находится в деградационном тренде, то не существует ни одной отрасли, которую деградация не затронула. По развалу космической отрасли видно, что высокотехнологичные системы в стране распадаются с угрожающей скоростью. Радостный доклад Рогозина о безаварийной работе Роскосмоса выглядит просто смешно – если ракеты вообще не запускать, то безаварийность можно довести до 100 процентов и бегать козырять этой цифрой перед конкурентами. У которых ракеты падают и взрываются, но при этом они как-то умудряются и на Марс, и на Луну летать, и кормить своих космонавтов у них получается. В отличие от российских, которым добрые американцы подбрасывают гуманитарную помощь на орбите.

Логично предположить, что и другие высокотехнологичные отрасли находятся примерно в том же состоянии. А потому слова Пашиняна удивления не вызывают. Да и не могут вызывать. Искандеры больше не смеются.

Источник: Эль Мюрид



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