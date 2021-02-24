Принцы Уильям и Эдвард рассказали о самочувствии принца Филиппа, находящегося в больнице
24.02.2021, 11:52,
Разное
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Неделю назад стало известно о госпитализации 99-летнего герцога Эдинбургского, однако все опасения СМИ и поклонников британской королевской семьи оказались напрасны: известный вирус тут ни при чем, как и прочие тяжелые заболевания. Принц Филипп лишь почувствовал себя плохо и согласился лечь в больницу по рекомендации своего лечащего врача. Но так как срок его пребывания в госпитале насчитывает уже много дней, журналисты поспешили узнать о его самочувствии из первых уст – например, у внука герцога, принца Уильяма.
На днях герцог Кембриджский посетил центр вакцинации в Норфолке, где в том числе ответил на вопрос королевского фотографа Артура Эдвардса о состоянии принца Филиппа:
Он в порядке. Врачи присматривают за ним.
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Затем, вчера, информацию о самочувствии Филиппа предоставил его младший сын, принц Эдвард. В интервью Sky News он рассказал:
Насколько мне известно – я разговаривал с ним на днях – ему гораздо лучше, так что спасибо вам большое за беспокойство. Он с нетерпением ждет возможности вернуться домой. Так что держим за него кулачки.
На вопрос, расстроился ли принц Филипп из-за необходимости лечь в больницу, Эдвард ответил:
Немного. Думаю, нам всем знакомо это чувство, когда вы постоянно смотрите на часы и находите белые стены довольно интересными. Но тем не менее, мы получили огромное количество потрясающих сообщений от людей со всего мира, мы очень это ценим, так же, как и принц Филипп. Я все пересылаю ему. Это фантастика! Спасибо.
Также новой информацией о самочувствии герцога Эдинбургского поделился представитель Букингемского дворца, выпустив официальное заявление:
Герцог Эдинбургский продолжает находиться в больнице короля Эдварда, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией. Ему там комфортно, он положительно реагирует на лечение, но не собирается выписываться из больницы еще в течение нескольких дней.
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