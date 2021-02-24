Евродепутат – «беззубая» Еврокомиссия потратила миллиард на поставку неэффективного лекарства от ковида — и не собирается требовать деньги назад

24.02.2021, 11:46, Новости дня

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«Невероятная авантюра» с закупкой Еврокомиссией препарата ремдесивир, признанного ВОЗ неэффективным для лечения коронавируса, продемонстрировала некомпетентность европейской администрации, пишет в журнале Valeurs actuelles французский депутат Европарламента Виржини Жорон. В ответ на запрос евродепутата представители Брюсселя признались, что заключили контракт с фармкомпанией на сумму более €1 млрд, не зная о результатах исследования препарата, однако отказались пересматривать условия соглашения после получения полной информации.



Reuters

Хотя во Франции сторонники и противники вакцинации яростно спорят друг с другом по вопросу эффективности и безопасности препаратов, защищающих от COVID-19, желание Брюсселя «заплатить за вакцину цену половины пиццы, пусть и не доставленной», казалось непреодолимым, пишет на станицах Valeurs actuelles депутат Европейского парламента от французской партии «Национальное объединение» Виржини Жорон. На её взгляд, катастрофическое управление кампанией по вакцинации со стороны Брюсселя должно развеять сомнения в том, что «у «Европейской комиссии никогда не будет нужной хватки Ришелье или судебного следователя». «Кто поверил бы, что Ришелье согласится, чтобы ему лгали, не отреагировав на это беспощадно?» — задаётся вопросом евродепутат.

По убеждению автора статьи, все недостатки этой «беззубой администрации» стали очевидны после «невероятной авантюры» с контрактом на поставку в ЕС препарата ремдесивир. Как напоминает парламентарий, 8 октября 2020 года Европейская комиссия подписала контракт с лабораторией Gilead на покупку 500 тыс. доз ремдесивира по цене €2 тыс. за одну дозу для внутривенного использования. Общая стоимость контракта составила €1,035 млрд. Как пишет Жорон, в минувшую среду — через три месяца после её депутатского запроса — комиссия подтвердила, что в ходе переговоров с компанией Gilead она не была проинформирована о негативных результатах клинического исследования, инициированного Всемирной организацией здравоохранения. Утверждается, что комиссия была уведомлена о неэффективности препарата для лечения коронавируса на следующий день после подписания контракта, хотя авторитетный научный журнал Science сообщает, что Gilead знала обо всём уже 23 сентября 2020 года.

Тем не менее комиссия «не планирует пересматривать контракт» и — хуже того — не планирует наказывать Gilead за сокрытие информации об общественном здравоохранении, которая влияет на здоровье европейцев, негодует евродепутат. По её словам, Брюссель даже отказывается указать научный орган или экспертов, определивших и подтвердивших необходимость огромного заказа на ремдесивир, в то время как ВОЗ исключила этот препарат из своих рекомендаций уже 4 сентября 2020 года, а сомнения в его эффективности стали появляться с февраля 2020 года. По словам политика, на вопрос о возможном расследовании конфликта интересов администрация ЕС ответила «радиомолчанием».

«Эта политика заметания пыли под ковёр не может продолжаться», — считает Жорон. По её убеждению, «Европа заслуживает лучшего, чем администрация, подчинённая фармацевтическим, миграционным или финансовым лобби». Строить процветающее сообщество — значит ставить на первое место интересы французских и европейских граждан, уверена депутат Европарламента.