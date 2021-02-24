Из-за пандемии выборы-2021 в Германии станут самыми дорогими в истории страны

24.02.2021, 11:46, Новости дня

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Парламентские выборы 2021 года станут самыми дорогими в истории Германии, пишет Die Welt, ссылаясь на подсчёты МВД ФРГ. Ожидается, что траты составят €107 млн: рост расходов связывают с пандемией, которая повлечёт за собой активное голосование по почте и привлечение дополнительной рабочей силы на избирательные участки.



Reuters

Из-за пандемии коронавируса грядущие выборы в немецкий бундестаг станут самыми дорогими в истории, пишет Die Welt. Согласно подсчётам МВД ФРГ, расходы на парламентские выборы, которые состоятся 26 сентября, составят €107 млн. Отмечается, что затраты на выборы впервые превысят отметку в €100 млн: выборы 2017 года обошлись казне в €92 млн.

В первую очередь, причина роста расходов объясняется тем, что из-за пандемии резко возрастёт число голосующих по почте. Как отмечает издание, большее число таких голосов означает рост затрат, поскольку государство обеспечивает бесплатную доставку отданных по почте голосов. 4 года назад доля голосующих по почте составляла 28,6%, но сейчас их число может резко вырасти.

Кроме того, пресс-секретарь немецкой федеральной избирательной комиссии отметил, что из-за пандемии на избирательные участки потребуется привлечь дополнительных сотрудников. Между тем, работники на избирательных участках получают от €25 до €35.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в сентябре 2021 года в стране будет насчитываться 60,4 миллионов избирателей. Для 2,8 миллионов из них это будут первые в жизни выборы.