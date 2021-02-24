Байден сохраняет политику давления на Китай, несмотря на призывы Пекина к перезагрузке

24.02.2021, 11:46, Новости дня

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Власти Поднебесной рассчитывали, что после ухода Дональда Трампа им удастся восстановить связи с Америкой. Однако первые шаги администрации Джо Байдена показывают, что новый президент США не намерен менять жёсткий курс своего предшественника в отношении Пекина, пишет Newsweek.



Reuters

Джо Байден унаследовал от Дональда Трампа двухпартийный консенсус в Вашингтоне, согласно которому Пекин продолжит оставаться огромным стратегическим вызовом для Америки в ближайшие десятилетия. Новый президент США также столкнулся с растущим признанием того, что западная экономическая политика помогла Коммунистической партии Китая укрепить «авторитарное правление и расширить влияние», пишет Newsweek.

По словам издания, для президентских выборов 2020 года был характерен скептический настрой к Китаю. Поэтому Байдену пришлось пообещать, что он будет придерживаться жёсткой позиции в отношении Поднебесной, чтобы опровергнуть предупреждения Трампа и его союзников о том, что приход демократов к власти в США приведёт к «широкой капитуляции» перед КПК.

В Пекине, безусловно, рассчитывали на такое развитие событий, и после поражения Трампа стали настаивать на «перезагрузке» отношений с Белым домом после четырёх лет напряжённости. Так, накануне министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что обеим сторонам пора вернуться к конструктивному диалогу.

В то же время Ван обвинил США в том, что они «очерняют» КПК и вмешиваются во внутренние дела его страны. В качестве примера он привёл осуждение американцами нарушений прав человека в Синьцзяне, Гонконге, Тибете и других местах. Китайский чиновник добавил, что Вашингтон должен прекратить «потворствовать» стремлению Тайваня отстоять свою независимость, обращает внимание Newsweek.

Однако, несмотря на все опасения республиканцев, администрация Байдена в значительной степени сохранила «давление эпохи Трампа» на Пекин. Ранее в этом месяце американский президент приказал провести военную проверку, чтобы убедиться, что Пентагон полностью готов противостоять китайским угрозам, подчёркивается в статье.

Параллельно с этим новая администрация выступила решительно против нарушений прав человека внутри Китая. Кроме того, она поддержала независимость Тайваня, продемонстрировав готовность обеспечить свободу навигации в Южно-Китайском море.

Между тем представитель Госдепартамента Нед Прайс ответил на обвинения Вана. Он отмахнулся от жалоб китайского министра, как от «сохраняющейся тенденции Пекина избегать обвинений в хищнической экономической практике, отсутствии прозрачности, несоблюдении международных соглашений и подавлении всеобщих прав человека».

«Мы продолжим отстаивать наши демократические ценности, когда права человека нарушаются в Синьцзяне, Тибете или в других регионах Китая, или когда автономия попирается в Гонконге», — отметил Прайс. Он добавил, что администрация будет подходить к установлению связей с Пекином «сквозь призму конкуренции с позиции силы».

Внешняя политика Байдена опирается на многосторонность и давние американские альянсы — два элемента, которым, по словам критиков Трампа, бывший президент нанёс серьёзный ущерб своей националистической программой «Америка превыше всего». Первыми шагами администрации по Китаю, Ирану, изменению климата и другим неотложным вопросам стали консультации с союзниками, считает издание.

Прайс предположил, что новая администрация продолжит наступление Трампа на Huawei. Но он дал понять, что Байден будет более сдержанным при оказании давления на американских союзников, чтобы они придерживались единого курса в отношении китайских технологий, заключает Newsweek.