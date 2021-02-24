 

«Оптимистичный» Джонсон рассчитывает вывести Великобританию из карантина в июне

24.02.2021, 11:46, Новости дня
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На встрече с журналистами Борис Джонсон выразил надежду, что ему удастся снять все связанные с эпидемией коронавируса ограничения в Англии 21 июня. При этом глава британского правительства подчеркнул, что отмена карантина во многом будет зависеть от осмотрительности самих граждан, пишет The Guardian.


Reuters

Борис Джонсон рассчитывает, что все ограничения на нормальную жизнь в Англии прекратятся в начале лета. При этом он подчеркнул, что британское правительство продолжит оказывать экономическую поддержку предприятиям, пока они не смогут работать в обычном режиме, пишет The Guardian.

Отвечая на вопрос о безработице, премьер-министр сказал, что правительство «продолжит заботиться обо всех» во время пандемии. При этом он предположил, что коронавирусный кризис лишь «ускорил» изменения, которые естественным образом происходили в экономике Соединённого Королевства. 

По словам Джонсона, при отмене карантина он будет ориентироваться «на данные, а не на даты». Вместе с тем он  выразил надежду, что все ограничения будет сняты к окончательному сроку, указанному в его плане действий.

«Я надеюсь, но очевидно, что ничего нельзя гарантировать. Всё зависит от того, будем ли мы оставаться осмотрительными и продолжать следовать указаниям на каждом этапе», — рассказал он репортёрам.

«По правде говоря, благодаря огромным возможностям распространения (вакцины. — ИноТВ), благодаря науке, которая дала нам такой способ создать щит вокруг нашего населения, мы действительно можем смотреть на эту дату 21 июня с некоторым оптимизмом. Я очень оптимистично настроен на то, что у нас всё получится к этому времени», — добавил Джонсон.

Он также объявил, что правительство рассмотрит возможность использования вакцинных паспортов для доступа в закрытые в настоящий момент заведения, включая пабы и театры. По словам Джонсона, представитель кабмина Майкл Гоув возглавит исследование, которое соберёт «лучшие научные, моральные, философские, этические мнения по этому вопросу и выработает дальнейшие шаги».



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