Citroёn объявил цены на фургон Berlingo российской сборки

24.02.2021, 11:44, Новости дня

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Известная компания Citroen сообщила о начале приема заказов на модернизированный фургон под названием Citroen Berlingo.

Данный автомобиль производится на отечественном предприятии, что несколько отразится на модификации для российского рынка. В компании ранее анонсировали, что фургон Citroen Berlingo имеет улучшенную подвеску, увеличенный клиренс 175 мм, а также защиту днища. Среди новшеств в фургон Citroen Berlingo называют примененный обогрев боковых зеркал.

Известно, что новинка получила бензиновый двигатель с мощностью 115 л.с. Кроме того, на рынок также выйдет улучшенная версия с дизельным мотором на 90 л.с. мощности. Независимо от комплектации, все фургоны Citroen Berlingo обладают 5-ступенчатой механической трансмиссией. Начальная цена автомобиля составит 1,22 миллиона рублей.