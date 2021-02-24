 

Мнение: Как разоблачали карателей Хатыни

24.02.2021, 11:42, Разное
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Подполковник КГБ/ФСБ Леонид Колмаков рассказывает, как в 70-е годы занимался поиском одного из палачей Хатыни.

Аннотация:

В начале 70-х годов прошлого столетия к куйбышевским чекистам обратились белорусские коллеги с просьбой опросить некоего Сахно по факту расстрела старосты-подпольщика и его семьи. Одна из дочерей старосты, изрешечённая пулями, чудом выжила и являлась свидетелем преступления, по которому собирались всевозможные материалы. Разработку Сахно взял на себя лично начальник розыскного отделения областной контрразведки подполковник Леонид Георгиевич Колмаков. Последующие события показали, что Сахно имеет прямое отношение к гибели жителей белорусской деревни Хатынь. Об уникальной операции куйбышевских чекистов рассказал подполковник в отставке Леонид Колмаков.
P.S. Интервью было записано для цикла программ "Из истории самарской контрразведки" (2013 г.). Мы приводим его здесь почти полностью. Записано оно было в формате 3:4 с СD-качеством. Фактически это – рабочий материал, без серьёзных сокращений, поэтому на скачки камеры не обращайте внимания… Леонид Георгиевич Колмаков скончался в 2018 году.

Источник: Colonel Cassad



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