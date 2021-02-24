СБУ обнаружила в Житомирской области источник радиоактивного излучения

24.02.2021, 11:40, Новости дня

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Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили источник радиоактивного излучения “Криптон-85” в Житомирской области. О находке сообщили в пресс-центре СБУ 24 февраля.

Ионизирующие материалы находились в одном из производственных помещений недействующего местного предприятия, у которого закончился срок действия соответствующей лицензии. Радиоактивные элементы хранились незаконно, отметили оперативники.

По результатам следственных действий оборудование изъяли и передали специализированному госпредприятию “Радон” на экспертизу и утилизацию.

Расследование продолжается в рамках ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины. Максимальный размер наказания по данной статье – лишение свободы до 15 лет.

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