Водой в Каспийске отравились более 20 человек
24.02.2021, 11:38,
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Более 20 человек поступили в больницу дагестанского Каспийска с отравлением, источником инфекции стала вода из городской системы водоснабжения, сообщил источник в территориальном управлении Роспотребнадзора по региону.
«По данным Роспотребнадзора и минздрава Дагестана, на 23 февраля в ЦГБ Каспийска с подозрениями заражения (острая кишечная инфекция – ОКИ) поступил 21 человек, из них 19 дети в возрасте от трех месяцев до 14 лет. Основные признаки отравления: температура, жидкий стул, тошнота, рвота. Согласно заключению Роспотребнадзора, именно поступающая вода из центральной системы водоснабжения города (МУП «Водоканал»)… 21-22 февраля не соответствовала требованиям СанПиН, что повлекло за собой увеличение числа каспийчан с признаками ОКИ», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ведомство уточнило, что после этого всех обратившихся госпитализировали в кожно-венерологический диспансер Махачкалы.
Региональное управление Роспотребнадзора и администрация Каспийска обратились к населению с просьбой употреблять и использовать в быту только бутилированную воду.
Прокуратура Дагестана сообщила, что организовала проверку по факту массового отравления.
Напомним, в январе массовое отравление детей произошло в Буйнакске.
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