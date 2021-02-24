Путин подписал закон о штрафах за санкции против российских СМИ

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24.02.2021, 11:38, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.

Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский. Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 до 700 тыс. рублей, в ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности. В случае повторного нарушения суммы штрафов для юридических лиц составят от 60 тыс. рублей до 1 млн рублей, передает РИА «Новости».

Также предусмотрены штрафы для владельцев информационных ресурсов за санкции в отношении российских СМИ и граждан – в размере от 50 тыс. до 3 млн рублей: нарушение влечет наложение административного штрафа для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей; для должностных лиц – от 200 до 400 тыс.; для юрлиц – от 600 тыс. до 1 млн рублей. За повторное аналогичное нарушение штраф для граждан составит от 200 до 300 тыс. рублей; для должностных лиц – от 500 до 700 тыс.; для юрлиц – от 1,5 до 3 млн рублей.

Кроме того, законом повышается вдвое размер штрафов за нарушения в области персональных данных, максимальная санкция за повторное нарушение составит до 500 тыс. рублей. Незаконная обработка персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штрафом для граждан в размере от 2 до 6 тыс. рублей, для должностных лиц – от 10 до 20 тыс., для юрлиц – от 60 до 100 тысяч.

Также предусматривается повышенная ответственность за повторное нарушение: для граждан в размере от 4 до 12 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 50 тыс. рублей; для ИП – от 50 до 100 тыс. рублей; для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей. За обработку персональных данных без письменного согласия их владельца штрафы составят для граждан в размере от 6 до 10 тыс. рублей; для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 150 тыс. рублей.

Повторное совершение такого правонарушения повлечет штраф граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей; для должностных лиц – от 40 до 100 тыс.; для ИП – от 100 до 300 тыс.; для юрлиц – от 300 до 500 тыс. рублей.

За невыполнение оператором персональных данных установленных законом обязанностей, в том числе по защите данных, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей; для должностных лиц – от 6 до 12 тыс. рублей; для ИП – от 10 до 20 тыс. рублей; для юрлиц – от 30 до 60 тыс. рублей.



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