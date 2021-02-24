В Латвии задержали 300 человек за празднование 23 февраля

24.02.2021, 11:31, Разное

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Триста человек по требованию Центра национальной идентичности задержала полиция Латвии 23 февраля за празднование Дня защитника Отечества, признанного в стране Днём оккупационных войск.

Большинство (177 человек) были задержаны в столице государства — Риге, около 80 правонарушителей в Даугавпилсе, остальные в других городах страны и поездах пригородного сообщения. Самым массовым нарушением стало распевание на железнодорожном вокзале песен запрещённых в Латвии Олега Газманова и группы «Любэ». В мероприятии участвовало 80 неграждан.

По итогам «праздничных» задержаний у правонарушителей были изъяты музыкальные инструменты, флаги России и СССР, а также знамя Псковской дивизии ВДВ. Полицейским, участвовавшие в мероприятиях находятся на лечении в медицинских учреждениях. Их состояние оценивается как стабильное.

В отношении задержанных избраны процессуальные меры: отключение от сети Интернет и запрет на покупку периодических изданий на русском языке. Также в полиции наградят памятными значками граждан, вовремя оповестивших правоохранительные органы об особо опасных элементах общества.

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