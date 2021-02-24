Число заразившихся коронавирусом россиян превысило 4,2 миллиона

24.02.2021, 11:26, Разное

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Ситуация с распространением коронавируса в стране постепенно улучшается. Вторые сутки подряд прирост заразившихся граждан не превышает 12 тысяч.

Новые случаи обнаружили в 85 российских регионах. Лидером по числу заразившихся вновь стала Москва. За прошедший день в столице подтвердили 1 417 новых случаев. В больницы попал 551 человек, умерли 43 пациента.

Затем идут Санкт-Петербург и Подмосковье с 909 и 695 случаями соответственно. Четвертую строчку занимает Нижегородская область, где диагноз поставили 397 жителям. Замыкает пятерку Ростовская область с 304 заразившимися.

Таким образом, всего с начала пандемии коронавирус в России подхватили 4,2 миллиона граждан. Количество выздоровевших граждан за минувший день выросло на 12 тысяч до 3,7 миллиона, жертв – на 383 до 84,4 тысячи.

Ранее кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский предупредил россиян о новой волне COVID-19. По его словам, подъем заболеваемости возможен при появлении опасных мутаций вируса, передает РИА Новости.

Специалист отметил, что новые разновидности COVID-19 выявляются учеными практически каждую неделю, однако пока ни одна из них не привела к вспышке болезни. “Это говорит о том, что иммунитет пока что протективный”, – сказал он.

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