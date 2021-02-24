 

ЭИСИ проведет первый эфир с губернаторами в Clubhouse

24.02.2021, 11:26, Разное
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Дискуссия состоится 26 февраля в 16 часов по московскому времени. Модератором выступит руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

В дискуссии примут участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, глава Якутии Айсен Николаев и врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Они расскажут о начале карьеры: когда решили заниматься политикой, думали ли, что жизнь свяжет их с регионами, которыми они руководят. Также они дадут советы тем молодым людям, которые хотят построить карьеру в органах государственной власти.

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Публикация от Дарья Кислицына#ЭИСИ (@kislitsyna_eisr)

В 2020 году Экспертный институт социальных исследований провел 20 прямых эфиров с главами регионов. Активное общение с губернаторами продолжилось в новом году.

16 февраля Дарья Кислицына в “Инстаграм” провела прямой эфир с руководителем Тюменской области Александром Моором. Губернатор рассказал о реализации национального проекта “Жилье и городская среда” в регионе.

В конце ноября состоялся прямой эфир с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Обсуждалось создание новых рабочих мест в регионе, поддержка местного бизнеса, борьба с коронавирусом.



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