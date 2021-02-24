Ученые сравнили эффект интенсивных и умеренных упражнений при остеоартрите

24.02.2021, 11:22, Разное

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Остеоартрит и силовые упражнения

Остеоартрит – одна из важнейших причин инвалидности. В РФ от остеоартрита коленного или тазобедренного сустава страдает около 13% взрослого населения, во всем мире – более 250 миллионов человек.

Силовые упражнения часто рекомендуются пациентам с коленным остеоартритом и болью в коленях. Когда мышцы становятся сильнее, боль может меньше ощущаться, соответственно улучшается психологическое состояние. Исследования на животных показывали, что укрепление мышц способствуют поддержанию целостности хрящей и ослаблению ударной нагрузки на сустав во время ходьбы.

В исследованиях, которые оценивали эффект силовых упражнений у пациентов с остеоартритом, были некоторые ограничения, отмечают авторы нового исследования: их участники были нагружены меньше, чем предписывают многие рекомендации. Кроме того, время наблюдения было сравнительно непродолжительным.

Нужны ли интенсивные упражнения

Американские ученые решили разобраться, какие силовые упражнения действительно полезны. В новом исследовании приняли участие 377 человек, за ними наблюдали в течение 18 месяцев. Часть из них делала интенсивные силовые упражнения для ног, вторая следовала умеренной программе силовых тренировок, третья просто поддерживала здоровый образ жизни (ее участники получили советы по питанию, уходу за ногами, лечению и режиму дня).

Участники исследования выполняли шесть видов упражнений для ног три раза в неделю. Интенсивность определялась индивидуально для каждого – исходя из уровня физического развития.

В комментарии The New York Times ведущий автор исследования доктор Стивен Мессиер (Stephen P. Messier) из Университета Уэйк-Форест сказал, что он и его коллеги ожидали, что наибольшее облегчение боли в суставах будет у людей, который занимались интенсивно. Однако результаты оказались примерно одинаковыми во всех трех группах: все участники сообщили о небольшом облегчении боли.

Ученые предполагают, что в группе людей, которые не выполняли силовых упражнений, это обусловлено как плацебо-эффектом, так и просто случайным спонтанным облегчением боли.

Авторы исследования пришли к выводу, что интенсивные силовые упражнения не нужны пациентам с коленным остеоартритом – предпочтение стоит отдавать умеренным упражнениям.

Агрессивные упражнения могут быть и опасными, считает доктор Дэвид Фелсон (David Felson) из Бостонского университета, который не принимал участия в работе. Детально изучив данные нового исследования, он пришел к выводу, что у участников из группы интенсивных упражнений боль была несколько сильнее и суставы работали немного хуже. Фелсон указывает, что чрезмерное давление на сустав способно повредить хрящ.