Учёные: Сигаретный дым помогает коронавирусу

24.02.2021, 11:14, Разное

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Зарубежные учёные в ходе проведённого исследования доказали, что сигаретный дым помогает коронавирусу. Он заставляет лёгкие вырабатывать больше белка ACE2, который инфекция SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.

Исследователи провели параллель между белками, ответственными за поражение организма инфекцией и курильщиками. Было доказано, что сигаретный дым значительно увеличивает выработку белка ACE2, а это делает человека более уязвимым к COVID-19.

Курение, нанося вред лёгким, препятствует борьбе организма с коронавирусом. Табачный дым помогает инфекции быстрее проникать внутрь дыхательной системы и разрушать её.

Медики резюмировали, что тяжёлые последствия возникают независимо от возраста и пола человека. Также было отмечено, что при отказе от пагубных привычек ситуация может стабилизироваться.

Источник: www.popmech.ru