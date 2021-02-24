 

Учёные: Сигаретный дым помогает коронавирусу

24.02.2021, 11:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Зарубежные учёные в ходе проведённого исследования доказали, что сигаретный дым помогает коронавирусу. Он заставляет лёгкие вырабатывать больше белка ACE2, который инфекция SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.
Исследователи провели параллель между белками, ответственными за поражение организма инфекцией и курильщиками. Было доказано, что сигаретный дым значительно увеличивает выработку белка ACE2, а это делает человека более уязвимым к COVID-19.

Курение, нанося вред лёгким, препятствует борьбе организма с коронавирусом. Табачный дым помогает инфекции быстрее проникать внутрь дыхательной системы и разрушать её.

Медики резюмировали, что тяжёлые последствия возникают независимо от возраста и пола человека. Также было отмечено, что при отказе от пагубных привычек ситуация может стабилизироваться.

Источник: www.popmech.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / На юго-востоке Москвы в СИЗО произошел пожар

29.09 / Если ты не идиот, почему же не везёт? Объясняю – Личное мнение

11.10 / Выплату за Нобелевскую премию Навального получит Евгений Пригожин

26.01 / «Не означает, что будем отмазывать»:

09.11 / Motorola выпустит смартфон «Минск» со стилусом с огромным экраном, NFC и Snapdragon 675

15.02 / Мнение: Закат Европы – прозападная оппозиция раскололась надвое

18.01 / Мнение: О жёсткой посадке и дальнейшей судьбе Алексея Навального: видео

03.11 / «Сама в шоке»: Кристина Асмус опубликовала фотографию в свадебном платье у дверей ЗАГСа

14.11 / Вавилонские башни в городском бору

29.10 / Заразившийся коронавирусом Гоша Куценко призвал россиян не слушать диссидентов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска