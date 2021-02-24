Учёные: Сигаретный дым помогает коронавирусу
24.02.2021, 11:14,
Разное
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Зарубежные учёные в ходе проведённого исследования доказали, что сигаретный дым помогает коронавирусу. Он заставляет лёгкие вырабатывать больше белка ACE2, который инфекция SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки.
Исследователи провели параллель между белками, ответственными за поражение организма инфекцией и курильщиками. Было доказано, что сигаретный дым значительно увеличивает выработку белка ACE2, а это делает человека более уязвимым к COVID-19.
Курение, нанося вред лёгким, препятствует борьбе организма с коронавирусом. Табачный дым помогает инфекции быстрее проникать внутрь дыхательной системы и разрушать её.
Медики резюмировали, что тяжёлые последствия возникают независимо от возраста и пола человека. Также было отмечено, что при отказе от пагубных привычек ситуация может стабилизироваться.
Источник: www.popmech.ru
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