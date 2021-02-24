Ученые обнаружили самый древний случай заражения чумой в Сибири

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24.02.2021, 11:14, Разное
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Международная группа ученых при участии СФУ (Сибирский федеральный университет) обнаружила древнейший случай заражения чумой в Сибири. Кроме этого, изучение генома людей, которые жили в период 16900-550 лет назад на территории Северо-Восточной Азии, рассказало о миграциях в данном регионе.
Шведские, турецкие, российские и британские исследователи исследовали различные популяции людей, которые населяли северо-восток Сибири и Прибайкалье с времен позднего палеолита и вплоть до бронзового века. Эксперты проанализировали геном 40 человек, в результате чего нашли следы присутствия чумной палочки. Возбудитель этого заболевания обнаружили в самом северном регионе Земли в останках двух человек, которые жили возле реки Колыма и в Прибайкалье. Ученые предполагают, что в этот период в Сибири бушевала пандемия, но, чтобы этот факт окончательно подтвердить, требуются и другие доказательства.

Как отметил профессор Павел Мандрыка, который является сотрудником СФУ, примерно 8,5 тысяч лет назад после того, как отступили ледники, в Прибайкалье появились люди североафриканского и восточноевропейского происхождения. Геном эти людей сохранился и до настоящего времени. Также генетический анализ показал, что 16 тысяч лет назад на севере Сибири прошло неизвестное племя. Ученые думают, что это был народ, гены которого остались в геноме людей, населявших территорию возле Байкала.

Источник: ria.ru



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