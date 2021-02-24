Филипп Киркоров похвастался шубой за 600 тысяч рублей

24.02.2021, 11:14, Разное

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Певец Филипп Киркоров похвастался перед поклонниками роскошной шубой стоимостью 600 тысяч рублей. Изделие выполнено из натурального меха, его король отечественной эстрады назвал Николаем. Смешным роликом на эту тему знаменитость поделился в социальной сети Instagram.

Общественность знает о любви Филиппа Киркорова к дорогостоящим вещам. Для своей одежды король отечественной эстрады специально купил отдельную квартиру в Москве. В ней он хранит пиджаки, ботинки, брюки, эксклюзивные рубашки купленные за миллионы рублей.

Филипп Киркоров вышел в свет в новой дорогой шубе с удлиненным мехом. Свой образ он дополнил фирменной толстовкой бренда Balmain. В шутку король отечественной эстрады заявил, что назвал шубу Коля. Пользователи Сети оценили чувство юмора артиста. За короткое время публикация собрала огромное количество лайков и положительных комментариев.