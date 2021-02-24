 

Звезда “Спеши любить” и “Это мы” Мэнди Мур родила первенца

24.02.2021, 11:02, Разное
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Несколько часов назад 36-летняя актриса Мэнди Мур опубликовала первое фото новорожденного малыша. Она и ее 35-летний муж Тейлор Голдсмит назвали мальчик Августом.

Гас здесь. Наш милый мальчик, Август Гаррисон Голдсмит. Он оказался пунктуален и, к большой радости родителей, прибыл точно в срок. Мы были готовы испытать совершенно новую любовь, но это выходит за рамки того, что мы могли себе представить. Ваши М+Т,

– подписала актриса снимок. Примечательно, что четыре дня назад Мэнди опубликовала кадры из домашней фотосессии, сделанной на последних неделях беременности, и написала, что никак не дождется появления сына на свет.

О том, что Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит впервые станут родителями, пара рассказала в сентябре прошлого года. Об этом актриса сама сообщила в Instagram, опубликовав серию черно-белых фотографий с мужем.

Маленький Голдсмит придет в этот мир в начале 2021 года,

– подписала снимки Мэнди, таким образом сразу обнародовав и пол малыша.

Мэнди Мур и Тейлор Голдсмит

Напомним, о романе Мэнди Мур и музыканта рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита стало известно летом 2015 года, через полгода после расставания актрисы с мужем, рок-музыкантом Райаном Адамсом, с которым она прожила в браке 6 лет. Свадьба состоялась в конце ноября 2018-го и проходила она в обстановке строжайшей секретности на заднем дворе дома актрисы в Лос-Анджелесе. Ее платье было выполнено в стиле бохо-шик, кроме того, Мэнди отказалась от традиционного белого цвета, остановив выбор на нежно-розовом.

Свадебное фото Мэнди и Тейлора



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