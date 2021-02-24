Kia представила новый минивэн Carnival для США

24.02.2021, 10:54, Новости дня

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Южнокорейская компания Kia продемонстрировала обновленный минивэн Kia Carnival для американского рынка.

Вместе с тем производитель применил к данному транспортному средству усовершенствованный логотип бренда. Отличительной особенностью американского минивэна Carnival является рычаг переключения коробки переда, а также сдвижные двери с электроприводом. Кроем того, в дальнейшем планируется распространить продажи минивэна Carnival также на российский рынок. В базовом исполнении цена автомобиля составляет 2,6 миллиона рублей.

Под капотом установлен 2,2-литровый дизельный двигатель с мощностью 199 л.с. Кроме того, новинка оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, светодиодными фарами, а также парктрониками и мультимедийным комплексом.