 

Kia представила новый минивэн Carnival для США

24.02.2021, 10:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Южнокорейская компания Kia продемонстрировала обновленный минивэн Kia Carnival для американского рынка.

Вместе с тем производитель применил к данному транспортному средству усовершенствованный логотип бренда. Отличительной особенностью американского минивэна Carnival является рычаг переключения коробки переда, а также сдвижные двери с электроприводом. Кроем того, в дальнейшем планируется распространить продажи минивэна Carnival также на российский рынок. В базовом исполнении цена автомобиля составляет 2,6 миллиона рублей.

Под капотом установлен 2,2-литровый дизельный двигатель с мощностью 199 л.с. Кроме того, новинка оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, светодиодными фарами, а также парктрониками и мультимедийным комплексом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Новак назвал условие роста доли РФ на нефтяном рынке

12.12 / Новым президентом Международной ассоциации бокса стал Умар Кремлев

24.07 / Британия сохранила двухнедельный карантин для россиян

29.01 / 112 – Януковичу объявили о подозрении в госизмене из-за «харьковских соглашений»

31.08 / Суд отказался закрыть уголовное дело в отношении Майкла Флинна

05.01 / “Слуга народа” лидирует в парламентском рейтинге, “Украинская стратегия Гройсмана” обогнала Радикальную партию – опрос

04.10 / Губернатор Камчатки поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов

09.01 / Претензии со стороны “Медзакупок” Степанов связал с “желаниями каких-то конкретных людей”

14.08 / На митинге в Гродно вышли почти 30 тыс. человек

07.02 / Политолог объяснил нацеленность Навального лично против Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска