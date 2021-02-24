Рассекречен новый 7-местный минивэн SAIC Maxus G50 Plus

24.02.2021, 10:54, Новости дня

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Известный китайский автопроизводитель SAIC объявил ценник на модернизированный минивэн Maxus G50 Plus, который имеет 7-местный салон.

Есть предложения, что новинка уже в скором времени появится в продаже на местном рынке. Стандартная комплектация минивэна Maxus G50 Plus оценивается производителем в 1 миллион рублей в пересчете на местную валюту. Также анонсировали, что топовый экземпляр Maxus G50 Plus будет продаваться от 1,8 миллиона рублей. Предложенная новинка получила улучшенную переднюю часть, а также стильную радиаторную решетку.

Распознать минивэн не составит труда по форме головной оптики, а также переднему бамперу. Из технических параметров о новинке Maxus G50 Plus известно, что здесь под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор, но его уровень мощности пока умалчивается.