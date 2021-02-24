Мнение: Затопить “Боном Ричард”

24.02.2021, 10:52, Разное

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Сгоревший в прошлом году УДК "Боном Ричард" списали еще в прошлом году и в этом его должны были начать пилить на металл. Но конгрессмены из штата Флорида призывают военных передумать и вместо разделки на металл, потопить сгоревший корабль у побережья Флориды, превратив его в искусственный риф

На прошлой неделе два члена делегации Конгресса Флориды призвали ВМС США «рассмотреть вопрос о подготовке и потоплении USS Bonhomme Richard у побережья Флориды, где он в качестве искусственного рифа может принести экологическую и экономическую выгоду местному сообществу и государству." Конгрессмен США Мария Эльвира Салазар, штат Флорида, и представитель США Даррен Сото , штат Флорида, объединились на прошлой неделе по этому вопросу.

«USS Bonhomme Richard (LHD 6) – это десантный корабль-амфибия длиной 844 футов, который в прошлом году получил серьезные повреждения от пожара и не может вернуться в строй», – отметили в офисе Салазара. «После определения того, что варианты ремонта корабля были сочтены слишком дорогостоящими, ВМС США недавно объявили о выводе из эксплуатации военного корабля США Bonhomme Richard. По данным Военно-морского института США, ВМС США планируют потратить около 30 миллионов долларов на подготовку к утилизации корабля. Вместо того, чтобы отправить его на металлолом, конгрессмен Салазар призывает ВМС рассмотреть этот альтернативный подход, который обеспечит экологические и экономические выгоды и позволит сохранить наследие USS Bonhomme Richard.

«По состоянию на май 2020 года Комиссия по сохранению рыбы и дикой природы Флориды сообщила о более 3600 местах размещения искусственных рифов по всему штату. Искусственные рифы поровну разделены между водами штата и федеральными водами и имеют глубину от 4 футов до 414 футов (средняя глубина 65 футов). Искусственные рифы играют решающую роль в сохранении находящихся под угрозой исчезновения кораллов и морской флоры и фауны », – добавили в офисе конгрессмена.

Салазар взвесил это предложение в четверг.

«Мы должны стремиться быть надежными хранителями денег налогоплательщиков и нашей драгоценной окружающей среды. «Потопить USS Bonhomme Richard у нашего побережья – гораздо более экономичная мера, чем подготовка его к утилизации на металлолом», – сказал Салазар. «Я с нетерпением жду возможности возглавить эти инновационные усилия, которые сохранят нашу окружающую среду, укрепят нашу экономику и поддержат наших ветеранов».

https://www.floridadaily.com/florida-congressional-reps-call-on-navy-to-use-damaged-ship-as-artificial-reef-off-florida-coast/?web=1&wdLOR=c14054C50-0E2E-4C28-98B8-05DBDECEE253 – цинк

Тема эта для США не нова. В 2006-м году у побережья Флориды для этих же целей был затоплен авианосец "Орискани".

Так что если во Флориде продавят потопление "Боном Ричарда", можно будет посмотреть на аналогичное контролируемое затопление.

Кстати, до сих пор именно "Орискани" был крупнейшим кораблем сознательно затопленным человеком. Если решат топить "Боном Ричард", то рекорд будет очевидно побит.



Согласно документам, вывод из состава флота состоится 15 апреля (в списке можно увидеть и другие корабли, которые будут выведены из состава флота в 2021-м году – либо под разделку на металл, либо на продажу. Иронично, но в 2021-м году "Свободу" и "Независимость" выводят из состава флота). После чего его либо распилят, либо потопят, в зависимости от того, что выберет Пентагон.

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