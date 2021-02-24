 

Экс-глава Марий Эл Маркелов получил 13 лет колонии за взятку

24.02.2021, 10:48, Новости дня
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Нижегородский районный суд назначил 13 лет колонии строгого режима бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

«Признать Маркелова виновным… и окончательно назначить 13 лет лишения свободы со штрафом 235 млн рублей с лишением права занимать должности в органах госвласти сроком на три года. Наказание отбывать в колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» приговор судьи.

В срок будет зачтено нахождение Маркелова под стражей с 13 апреля 2017 года, добавила она.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение десяти дней. Гособвинение просило Маркелову 17 лет. Сам подсудимый вину не признал. Слушания по делу проходили в Нижегородском районном суде с апреля 2019 года. Оглашение приговора объемом 398 листов началось 15 февраля.

Фигурантами дела также являются экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, и гендиректор марийской телекомпании «Регион 12» Наталья Кожанова, ее суд признал виновной в посредничестве во взяточничестве в ходе оглашения приговора. Прокурор запросил для них 10 лет и четыре с половиной года лишения свободы соответственно.

Ранее в СК сообщили, Маркелов, используя вексельную схему, получил через Кожанову от владельца ООО «Птицефабрика Акашевская» Николая Криваша в качестве взятки более 235 млн рублей за незаконное содействие на первоочередное оказание государственной поддержки, а также за общее покровительство по службе со стороны Маркелова. Кроме того, Маркелов незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на сумму около 9 млн рублей. «Министр Долгушева предоставляла заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере», – сообщили в СК.

В ноябре 2019 года сообщалось, что суд в Нижнем Новгороде изъял у Маркелова имущество на сумму 2,2 млрд рублей.



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