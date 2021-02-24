 

В Тбилиси предложили Западу открыть глаза на правду о «деле Мелия»

24.02.2021, 10:48, Новости дня
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Депутат от правящей «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили назвал «понятной» критику Запада по факту ареста лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия, однако предложил досконально разобраться в ситуации, прежде чем обвинять Тбилиси в отступлении от демократии, как это делают американские и европейские политики, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Обеспокоенность понятна. Мы в коммуникации на этот счет. Из-за рубежа картина с тем, что председатель партии отправлен в тюрьму, хорошо не видна. Трудно представить, что задержан лидер оппозиционной партии, которая заняла второе место на выборах в парламент. Сложно представить, чтобы он так грубо и вызывающе, демонстративно нарушал закон, а его соратники подстегивали к этому», – сообщил парламентарий.

«Мы же видим все детали. У нас свои глаза и уши. Важно разглядеть не так, как это пытаются преподнести, якобы судят оппонентов и это априори несправедливо», – сказал он.

«Мы все слышали своими ушами и видели своими глазами, как демонстративно нарушался закон», – отметил Шалва Папуашвили.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в специальном обращении сообщил о готовности к «настоящему диалогу» со всеми политическими силами, которым «дорога страна». Отметив, что задержанием лидера радикальной оппозиции Никанора Мелия «исполнен закон, государство оказалось на высоте», председатель правительства заявил, что готов вести переговоры о том, что объединяет все здоровые политические силы.

При этом он подчеркнул, что для этого «здравомыслящая оппозиция должна войти в парламент и использовать его как главную платформу для дискуссий». «Вместе позаботимся об упрочении нашей государственности и независимости, преодолении экономических и социальных проблем , интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО», – призвал Ираклий Гарибашвили.

Параллельно посол США в Грузии Келли Дегнан и постпред ЕС Карл Хайцель ведут переговоры с властями и оппозиционерами по поиску возможностей диалога.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что антироссийская выходка привела Грузию к конфликту с Западом.



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