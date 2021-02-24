 

В России могут подорожать тарифы ЖКХ

24.02.2021, 10:38, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Минэнерго сообщило, что подобная мера повлечет за собой увеличение финансовой нагрузки на организации
горнодобывающей промышленности. Ведь тогда вырастет себестоимость угля, а это будет дополнительным фактором для
увеличения тарифов на отопление, а в некоторых регионах – на свет.

В свою очередь доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве России Станислав Шубин рассказал, что жители нашей страны защищены от взлета тарифов ЖКХ регулируемыми договорами и индексом платы за коммуналку. Но в Минэнерго пояснили, что изменение цен на уголь может повлиять на субсидирование тарифа для населения бюджетами регионов. Это повлечет за собой необходимость дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

В ведомстве пояснили, что сумма выплаченных субсидий, по предварительным данным, будет на 15% больше суммы, полученной бюджетом от введения сбора на утилизацию. Недавно в Федеральной антимонопольной службе предрекли рост тарифов ЖКХ.

По имеющейся информации, средний рост по России составит 4%. Вместе с тем отмечается, что для каждого региона государство утвердит свой повышения платы за тарифы ЖКХ. По оценкам специалистов, следующий рост предстоит с 1 июля.

Ранее стало известно, что в России могут расширить список граждан, получающих льготы на оплату ЖКУ. Соответствующее письмо общественники направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Если он одобрит эту идею, то количество льготников может увеличиться вдвое.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Мнение: Работай умно

10.07 / Россиянин в Турции погиб на глазах друзей

12.10 / Мнение: О грандиозном обломе тех, кому ещё нет 30

15.07 / Мнение: А у вас доллар по 80! Демократия в России снова в опасносте!

20.09 / Тина Канделаки пошутила в Instagram над критикующей ее Ксенией Собчак

29.07 / Глава Владимира Ольга Деева досрочно сложила полномочия

04.12 / Новый уровень несвободы

07.01 / Галкин показал колядки Лизы и Гарри в сочельник

18.08 / Врач Бобровский рассказал, кому нельзя есть арбузы

02.12 / Не захотела тройничок – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска