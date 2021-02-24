 

В России ответили на обвинения Германии в нарушении прав человека в Крыму: Западу проще распространять небылицы

24.02.2021, 10:38, Разное
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Немецкий дипломат признался, что обеспокоен “нарушением” прав человека в Крыму. Хойсген спросил у представителя России, почему независимым миссиям и наблюдателям не разрешают посетить полуостров, чтобы они могли проверить ситуацию с крымскими татарами.

На слова дипломата ответил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что представители Германии, в том числе из бундестага, не раз бывали в Крыму после 2014 году. “Лично вас, кстати, мы приглашали”, – напомнил дипломат Хойсгену.

По словам Полянского, сегодня Западу проще распространять небылицы об ужасах, происходящих в Крыму, чем узнать правду. Представитель России в ООН подчеркнул, что каждый год около миллиона жителей Украины отдыхают на полуострове и оставляют хорошие отзывы в соцсетях.

Дипломат назвал разговоры об оккупации Крыма неуместными. Полянский подчеркнул, что реальная оккупация наблюдается сегодня на Украине. По его мнению, когда-то это была открытая и дружественная страна, но “майданное безумие” и влияние Запада превратили ее в анти-Россию.

Напомним, Крым вошел в состав России в начале 2014 года после масштабного голосования, где большинство жителей полуострова поддержали идею присоединения. В Киеве считают Крым оккупированной территорией и обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела.

Власти России же утверждают, что референдум о статусе полуострова был честным и справедливым и проходил в соответствии со всеми международными законами и нормами. В ЕСПЧ признали, что Крым находится в российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года. Подробнее об этом – в статье “Дни.ру”.



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