НХЛ отказалась расследовать ситуацию с Панариным

24.02.2021, 10:32, Новости дня

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет расследовать ситуацию с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным без наличия доказательств, сообщил журналист New York Post Ларри Брукс.

«Согласно имеющейся у нас информации, НХЛ не начала независимое расследование обвинений против Панарина и не намерена этого делать без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место», – передает РИА «Новости» слова Брукса.

Ранее тренер Андрей Назаров в интервью СМИ рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного «Витязя», который тренировал Назаров, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарина задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания.

Панарина отстранили от игр за «Рейнджерс» из-за обвинений в избиении девушки.