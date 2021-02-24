 

НХЛ отказалась расследовать ситуацию с Панариным

24.02.2021, 10:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет расследовать ситуацию с российским форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным без наличия доказательств, сообщил журналист New York Post Ларри Брукс.

«Согласно имеющейся у нас информации, НХЛ не начала независимое расследование обвинений против Панарина и не намерена этого делать без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место», – передает РИА «Новости» слова Брукса.

Ранее тренер Андрей Назаров в интервью СМИ рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного «Витязя», который тренировал Назаров, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарина задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания.

Панарина отстранили от игр за «Рейнджерс» из-за обвинений в избиении девушки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Краснодарский край освоил 42% средств по нацпроектам

25.06 / Украина попросила НАТО, ЕС и партнерские государства о помощи в связи с наводнением

23.08 / Общество: Какими могут стать военные потери РФ в Белоруссии

03.07 / Мусульманам в Малайзии запретили использовать приложение с функцией смены пола

23.10 / Против избившего в прямом эфире девушку блогера завели дело

25.10 / Помпео потребовал от Лукашенко освободить гражданина США Шклярова

03.09 / В Беларуси за поддержку протестов задержали двух шоуменов, в том числе ведущего “Славянского базара”

20.11 / Bild – глава Минздрава ФРГ исключил обязательную вакцинацию

17.07 / В Сети обратили внимание на оскорбляющий покупателей чек из украинского магазина

12.07 / На УДК ВМС США в Сан-Диего произошел пожар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска