ClubHouse разблокировал аккаунт Соловьева

24.02.2021, 10:32, Новости дня

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Социальная сеть ClubHouse разблокировала аккаунт телеведущего Владимира Соловьева после его жалобы на прошлой неделе.

«ClubHouse наконец то разблокировал мой аккаунт», – написал Соловьев в своем Telegram.

Ранее Соловьев сообщал о том, что ClubHouse заблокировал его аккаунт. Как отмечали в пресс-службе СоловьевLive, журналист не нарушал никаких правил приложения, его заблокировали без объяснения причины.

Приложение Clubhouse – социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Оно было запущено в 2020 году, однако особую популярность в российском сегменте интернета приобрело в феврале 2021 года. Платформа доступна только пользователям операционной системы iOS, для ее использования необходимо получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.