Юрий Стоянов признался, что сменил бы работу для лучшего обеспечения семьи

24.02.2021, 10:26, Разное

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Популярный российский актер Юрий Стоянов признался, что сменил бы работу, чтобы лучше обеспечивать свою семью. Он порассуждал о значении близких людей в своей жизни. С годами отношение к данному вопросу начало меняться.

Постоянной величиной счастья Стоянов считает свою семью. Он очень рад возвращаться домой, где его ждут жена, ребенок и собака. Во время пандемии у артиста появился определенный страх за здоровье. К тому же в финансовом плане все семейство зависит только от него. Стоянову повезло с тем, что в киноиндустрии он продолжает оставаться востребованным. При этом в случае появления проблем с работой, он бы сменил вид деятельности, чтобы близкие люди ни в чем не нуждались.

До 40 лет актер зарабатывал не так много денежных средств, как многие могли подумать. В связи с этим Стоянов привык жить довольно скромно. Когда гонорары выяснили, артист начал много тратить, поэтому накопить состояние не удалось.

На данный момент Стоянов состоит в третьем по счету браке. Любимая супруга подарила ему дочь, а от предыдущих отношений у знаменитости есть двое сыновей, пишет портал «Глобал.МСК».