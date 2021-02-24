Великобритания решила снять карантинные ограничения из-за COVID-19 к концу июня

24.02.2021, 10:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что конец пандемии коронавируса для Англии “не за горами”, он поставил перед собой цель ослабить карантинные ограничения в несколько этапов за четыре месяца, сообщило агентство Bloomberg 22 февраля.

Джонсон представил парламенту программу снятия ограничений и перезапуска экономики страны, если ситуация пойдет по плану, карантин отменят с 21 июня. Премьер Британии выделил четыре основных этапа, после каждого из них потребуется около пяти недель, чтобы власти смогли отследить влияния изменения ограничений на число заразившихся и умерших.

План Джонсона предусматривает ослабление ограничений начнется с 8 марта. В этот день откроются школы и колледжи. С 29 марта планируют разрешить встречи групп до шести человек. Также разрешат групповые занятия спортом на открытом воздухе

С 12 апреля хотят возобновить работу магазинов, которые торгуют не только товарами первой необходимости, а также развлекательных учреждений, библиотек, зоопарков, тренажерных залов и бассейнов. Следующий этап смягчения ограничений британские власти наметили на 17 мая. Тогда работать будут отели и кинотеатры. С этого дня сможет возобновиться международный туризм, хотя этот пункт еще подлежит рассмотрению, отметил Bloomberg.

Не ранее 21 июня планируют возобновить работу ночных клубов и пересмотреть условия работы на дому. По словам Джонсона, даже при оптимистичных сценариях правительственные советники ожидают, что после ослабления карантина от COVID-19 погибнет еще 30 тыс. человек. Если уровень инфицирования снова резко вырастет, ограничения придется оставить, отметил он.

Великобритания ввела жесткий карантин в начале января из-за прироста зараженных коронавирусом, который не могли сдержать более мягкие ограничения. В Великобритании выявили новый штамм, который оказался более заразным, чем оригинальный.

С 5 января в Великобритании ввели жесткий карантин. Главной причиной локдауна, по словам Джонсона, стал новый, более заразный штамм коронавируса. В связи с локдауном в Британии закрыли начальные и средние школы, а людям разрешили покидать их квартиры лишь в крайних случаях – для похода за покупками, на работу (если нельзя работать из дома), занятий спортом, обращения за медицинской помощью или во избежание домашнего насилия.

В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса на 24 февраля, коронавируснyю инфекцию подтвердили у почти 4,15 млн человек, более 121,5 тыс. умерли. Великобритания находится на четвертом месте в мире по количеству заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—