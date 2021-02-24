 

Тихановская сообщила Гордону о возобновлении массовых акций в Белоруссии: Протесты не стухли

24.02.2021, 9:50, Разное
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Последние месяцы политические обозреватели утверждают, что протестная активность в Белоруссии сошла на нет. Причин для таких утверждений достаточно: люди были в значительной степени демотивированы отсутствием заметных результатов массовых акций, погодные условия, а также нарастающая жестокость силовиков отбили у людей желание выходить на улицы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, комфортно расположился “на штыках”, а сила режима позволяет ему выиграть время и продумать наиболее выгодные варианты выхода из сложившейся ситуации. У многих возник логичный вопрос: что ждет протестную активность в обозримом будущем?

Лидер оппозиции Светлана Тихановская дала большое интервью украинцу Дмитрию Гордону. Политик сообщила, что протесты в Белоруссии “не стухли”.

По информации Тихановской, изменился формат акций. Что касается уличной активности, то она возобновится в грядущий весенний период, добавила политический деятель.

Тихановская отметила, что сейчас народ не в состоянии действовать открыто, потому что за это им грозит преследование и перспектива получить тюремный срок. Напомним, что пик протестной активности в Белоруссии пришелся на первые дни после президентский выборов 9 августа 2020 года.



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