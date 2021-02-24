Умер актер Дмитрий Писаренко

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24.02.2021, 9:44, Новости дня
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Российский актер Дмитрий Писаренко умер в возрасте 61 года, сообщили СМИ.

Причина смерти не уточняется.

Как отметил телеканал РЕН-ТВ, мужчина перестал выходить на связь с родственниками. Тело артиста нашли в квартире после того, как полиция вскрыла дверь.

Писаренко родился 16 мая 1959 года. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина.

Актер известен зрителям по ролям Ф.А. Люлюкова в «Ревизоре» (1985 год), Шувалова в сериале «Михайло Ломоносов» (1984), а также Федора Басманова в фильме «Иван Грозный» (1991 год).



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