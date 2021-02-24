Исследователи: Низкая температура способствует распространению COVID-19

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24.02.2021, 9:36, Разное
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Американские исследователи из Луисвиллского университета (штат Кентукки) провели анализ влияния погоды на COVID-19. Они доказали, что низкая температура способствует распространению SARS-CoV-2.
Учёные в рамках нового исследования сравнили данные о низких температурах и зарегистрированных случаях COVID-19 в 50 странах Северного полушария. Было выявлено, что с потеплением новых случаев коронавируса стало значительно меньше. Получается, что в летнее время года инфекция SARS-CoV-2 передаётся реже, как и другие сезонные респираторные вирусы.

В то же время учёные подчеркнули, что полученные данные не являются прямыми показателями передачи коронавируса от человека к человеку. Поэтому необходимо провести ещё ряд дополнительных исследований.

Тем не менее, биологическая правдоподобность гипотезы подтверждается научной работой. Она показывает, что скорость передачи SARS-CoV-2 и подобных вирусов зависит от метеорологических изменений.

Источник: journals.plos.org



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