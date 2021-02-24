Бывшие участники Daft Punk вступили в ансамбль национальной гвардии России

24.02.2021, 9:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Академический ансамбль песни и пляски национальной гвардии пополнился двумя музыкантами из французского дуэта Daft Punk.

К коллективу присоединились Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо. Музыканты отметили, что могут выступать и в оркестре, так как умеют играть на гитаре и барабане.

– Наши вокалисты многому учились у творческого объединения ещё до реорганизации ансамбля. Тогда из телефонов каждого участника звучали их песни, слова и мелодии которых наполнены духом патриотизма. Они вселяли в нашу деятельность вдохновение и романтизм. Мы рады, что такие таланты теперь оказались в нашем коллективе, — рассказал руководитель ансамбля Виктор Елисеев.

Контракт, сумма которого не разглашается, подписан на два года с возможностью дальнейшего продления. В течение этого срока артисты должны записать три альбома на английском языке и выступить с концертами в 20 городах России.

Исполнители будут участвовать в работе ансамбля дистанционно, однако приезжать в страну им всё же придётся для съёмки клипов и участия в гастрольных турах.

– Вы думали «Эпилог» конец нашей карьеры, но нет. Хотим порадовать, что всё только начинается. Мы решили попробовать себя в других жанрах. Нас уже пригласила к себе российская музыкальная организация, и мы согласились. Ждите наши альбомы в составе нового лейбла, — написал Тома Бангальтер на своих страницах в соцсетях.

Артисты уже занялись съёмкой клипа на российский кавер композиции «Get Lucky». В нём примут участие члены ансамбля и сотрудники правоохранительных органов. Опубликовать его обещают к середине марта.

—