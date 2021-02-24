 

Пользователь Google Earth считает, что нашел «невидимый» самолет ВВС США

24.02.2021, 9:09, Разное
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В соцсетях разгорелась бурная дискуссия, когда пользователь сервиса Google Earth поделился снимками «невидимого» самолета ВВС США, зафиксированного на спутниковых снимках, сообщает Daily Star.

Пользователь Google Earth загрузил на TikTok видео, на котором рассказывает о необычной находке и указывает координаты местонахождения «самолета-невидимки» (32°24’51″N99°50’39″W).

На спутниковых фотоснимках базы ВВС Дайс в Техасе за пределами ангара виден полупрозрачный силуэт, имеющий форму и размеры военного самолета, находящегося с ним рядом.

Многие конспирологи были поражены данным видео, к настоящему времени набравшим более 3 миллионов просмотров с момента публикации – 15 февраля 2021 года.

Некоторые пользователи готовы поверить, что на снимках действительно запечатлен невидимый самолет, так как технологии не стоят на месте. Другие считают, что военные по соображениям безопасности просто запретили Google Earth отображать самолет на спутниковых картах. Прозвучала также версия, что это обычный глюк в работе камеры или сбой текстуры.



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