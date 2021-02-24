 

Олег Газманов отжался на бровях 100 раз в честь 23 февраля

24.02.2021, 9:04, Разное
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В День защитника Отечества известный эстрадный певец Олег Газманов посетил одну из военно-строительных частей страны, где встретился с военнослужащими.

Газманов поздравил солдат и офицеров с их профессиональным праздником и вспомнил годы своей срочной службы.

После выступления артиста состоялось праздничное застолье, где все его участники смогли пообщаться в неформальной обстановке. В разгар торжества один из старослужащих части старший сержант Николай Бондарь заявил, что Газманов за время службы в советской армии занимался только написанием песен, и как солдат из себя ничего не представляет. Он обвинил музыканта в том, что тот может только сальто крутить и ничего не знает про выход силы или подъем с переворотом.

Газманов на заявление Бондаря возразил, что служил так же, как все, без всяких каких-либо поблажек. В подтверждение своих слов певец в присутствии всего личного состава отжался от пола на бровях 100 раз, чем вызвал изумление у присутствующих. Артист пояснил, что служба в советской армии была суровой и даже в мирное время приходилось выполнять задачи, приближенные к боевым.

– Сейчас многие думают, что в советское время служба была мед да сахар, а это не так. Вот соляры раздобыть, чтобы на танке съездить в магазин командиру за бутылкой — самая частая проблема. Выкручивались как-то! Брали все, что плохо лежит, и обменивали или продавали. А что касается меня, то я лучшим был в училище по туалетам и вообще быстрее всех все делал. В Латвии, где я служил, все такие же медленные были, как в Эстонии, короче, тормоза. Прибалтика, ну что тут скажешь. Я быстренько гальюны помою, командиру литруху на стол ставлю, а сам иду песни репетировать и сальто тренировать, пока остальные строем ходят. Да, хорошее было время, впечатлений море. Материала для песен именно тогда набрался, на всю жизнь хватило, — поделился певец воспоминания о своей службе в армии.

Перед отъездом из части Газманов на прощание очистил полковой плац от снега, помыл все туалеты в казармах и починил один БМП, чем лишний раз подтвердил наличие главных солдатских навыков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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