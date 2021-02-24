 

После избиения воспитанницы интерната на Сахалине завели дело

24.02.2021, 8:54, Новости дня
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Уголовное дело по статье «халатность» заведено после избиения 15-летней воспитанницы школы-интерната на севере Сахалина, информирует пресс-служба регионального СК.

«Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту ненадлежащего исполнения сотрудниками одной из школ-интернатов области своих должностных обязанностей, повлекшего существенное нарушение прав и законных интересов 15-летней воспитанницы учреждения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По версии следствия, между двумя 15-летними воспитанницами школы-интерната произошел конфликт. Сообщается, что девушка несколько раз ударила потерпевшую по лицу. После чего последняя выбежала на улицу. Через некоторое время, сообщили в СУСК, на одной из центральных улиц посёлка ее увидел один из работников воспитательного учреждения и вернул в здание школы-интерната.

По словам следователей, воспитатель не доложила о произошедшем инциденте руководству, а также не контролировала дальнейшее поведение воспитанниц. В результате между девушками вновь возник конфликт, во время которого 15-летняя воспитанница еще несколько раз ударила потерпевшую кулаками в лицо. После чего девочка попала в больницу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Напомним, в воскресенье прокуратура организовала проверку по факту избиения воспитанницы школы-интерната в Смирныховском районе на севере Сахалина.



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