COVID-19 в мире заболели более 112 млн человек

24.02.2021, 8:22, Новости дня

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 112 млн человек, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на утро 24 февраля.

COVID-19 в мире подтвердили у 112 млн 93 тыс. человек. Умерли от этой болезни 2 млн 485 тыс. и почти 63,3 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением COVID-19 являются:

США (28,2 млн заболевших, 502,6 тыс. умерших);

Индия (11 млн заболевших, 156,4 тыс. умерших, 10,7 млн выздоровевших);

Бразилия (10,25 млн заболевших, 248,5 тыс. умерших, 9,2 млн выздоровевших);

Великобритания (около 4,15 млн заболевших, 121,5 тыс. умерших)

Россия (4,14 млн заболевших, 82,6 тыс. умерших, 3,7 млн выздоровевших);

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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