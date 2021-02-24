 

В ДТП с 39 машинами в Башкирии пострадали 10 человек

24.02.2021, 8:04, Новости дня
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Почти 40 машин столкнулись в Башкирии на трассе Уфа – Оренбург, пострадали 10 человек, уточняет местная ГИБДД.

В ведомстве сообщили, что на 80-м километре дороги Уфа – Оренбург в Аургазинском районе столкнулись 20 автомобилей, один человек госпитализирован, врачи осмотрели еще 11 участников ДТП.

«В условиях метели, сильного бокового ветра и слабой видимости столкнулись 39 транспортных средств. В результате аварий пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних девочек, 16 и 12 лет», – говорится в сводке башкирской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на месте происшествия были задействованы пять экипажей ГИБДД, которые помогали участникам ДТП выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь.

«При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения аварий», – передает РИА «Новости» сообщение ГИБДД по Башкирии.

Напомним, 30 января ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Башкирии.



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