На МКС отключили систему получения кислорода

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24.02.2021, 7:06, Новости дня
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На Международной космической станции (МКС) отключена система подачи кислорода СКВ-1 для поиска мест утечки воздуха, следует из трансляции переговоров экипажа станции с Центром управления полетами (ЦУП), которую ведет НАСА.

«Да, Сергей, СКВ отключен» – передает «Интерфакс» ответ представителя ЦУПа на вопрос космонавта Сергея Рыжикова об отключении системы СКВ-1.

После прохождения подготовительных работ представитель ЦУПа предложил экипажу работать с микроскопом.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. Затем космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.

Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой.



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