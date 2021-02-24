 

В Молдавии признали незаконным повторное выдвижение Гаврилицы на пост премьера

24.02.2021, 6:52, Новости дня
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Конституционный суд Молдавии признал незаконным решение президента страны Майи Санду о повторном выдвижении на должность премьера бывшего министра финансов Натальи Гаврилицы, сообщила глава КС Домника Маноле.

«Конституционный суд постановил частично удовлетворить запрос депутатов Соцпартии, признать незаконным указ президента о выдвижении кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицы», – цитирует Маноле РИА «Новости».

Ранее парламент страны не поддержал кандидатуру экс-министра финансов Молдавии Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра республик, единогласно отклонив состав правительства, представленный ею. Однако Санду повторно выдвинула кандидатом в премьер-министры Гаврилицу.

Молдавский правозащитник и бывший политзаключенный Павел Григорчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что  Санду специально во второй раз выдвинула кандидатуру, которая не будет поддержана большинством депутатов, чтобы избрание правительства не состоялось, и были назначены досрочные выборы парламента.



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