В США велели проверить все самолеты с двигателями PW4000

24.02.2021, 6:52, Новости дня

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Все операторы самолетов с двигателями Pratt & Whitney PW4000 в США должны проверять их перед полетом, говорится в директиве американского Федерального управления гражданской авиации (FAA).

FAA «издало директиву о чрезвычайной летной годности». Проверка двигателей должна производиться для обнаружения трещин на внутренней поверхности полых лопастей вентилятора и поверхностей, которые не видны при осмотре, передает РИА «Новости».

В понедельник Boeing посоветовала приостановить полеты лайнеров серии 777 после того, как от одного из них в полете отвалилась обшивка. Отметим, что российские авиакомпании не используют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000.